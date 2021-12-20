"Динамо" і англійський клуб домовились про трансфер українця Миколенка

Про це у прямому етері на Twitch повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.



"Динамо" та "Евертон" домовились про останні деталі угоди і невдовзі про трансфер Віталія Миколенка оголосять офіційно.



"Евертон" узгодив усе для підписання Миколенка. Я повідомляв кілька днів тому, що гравець пройшов медичний огляд. Все, що залишилося зараз, – оголосити про перехід. Це завершена угода", – сказав Фабріціо Романо.



Українець Віталій Миколенко підпише з "Евертоном" 5-річний контракт, а сума трансферу становить більше ніж 20 млн євро.



22-річний Миколенко є вихованцем київського "Динамо" і зіграв за столичний клуб 132 матчі, забив 7 голів і віддав 20 асистів.



Віталій Миколенко один раз вигравав УПЛ, двічі брав Кубок України.



На рахунку Миколенка 21 матч за збірну України з футболу.

9 листопада стало відомо, що Андрій Шевченко хоче запросити до "Дженоа" футболістів збірної України Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.

13 листопада повідомлялося, що "Динамо" вимагає за Миколенка 20 млн євро.

14 листопада Андрій Шевченко заявив, що трансфери Олександра Зінченка та Віталія Миколенка до італійського клубу неможливі через брак паспортів ЄС.

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