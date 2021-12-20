"Динамо" і англійський клуб домовились про трансфер українця Миколенка
Захисник "Динамо" Віталій Миколенко стане гравцем англійського "Евертона"
Про це у прямому етері на Twitch повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
"Динамо" та "Евертон" домовились про останні деталі угоди і невдовзі про трансфер Віталія Миколенка оголосять офіційно.
"Евертон" узгодив усе для підписання Миколенка. Я повідомляв кілька днів тому, що гравець пройшов медичний огляд. Все, що залишилося зараз, – оголосити про перехід. Це завершена угода", – сказав Фабріціо Романо.
Українець Віталій Миколенко підпише з "Евертоном" 5-річний контракт, а сума трансферу становить більше ніж 20 млн євро.
22-річний Миколенко є вихованцем київського "Динамо" і зіграв за столичний клуб 132 матчі, забив 7 голів і віддав 20 асистів.
Віталій Миколенко один раз вигравав УПЛ, двічі брав Кубок України.
На рахунку Миколенка 21 матч за збірну України з футболу.
- 9 листопада стало відомо, що Андрій Шевченко хоче запросити до "Дженоа" футболістів збірної України Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.
- 13 листопада повідомлялося, що "Динамо" вимагає за Миколенка 20 млн євро.
- 14 листопада Андрій Шевченко заявив, що трансфери Олександра Зінченка та Віталія Миколенка до італійського клубу неможливі через брак паспортів ЄС.
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