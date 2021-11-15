Футболіст збірної України Малиновський пообіцяв Шевченку проблеми в чемпіонаті Італії

Про це він повідомив на YouTube-каналі vZbirna.



"Вітаю Андрія Миколайовича. "Аталанта" зіграє з "Дженоа" 21-го грудня. Думаю, що їм дуже важко буде. Миколенко може перейти до "Дженоа"? Ну це буде вже швидша команда. Хочу сказати, що у Серії А усі команди дуже високого рівня, тому неправильно говорити, що хтось рівень, а хтось - ні", - сказав Руслан Малиновський.

Андрій Шевченко минулого тижня підписав з "Дженоа" контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець змінив Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.



До кінця року "Дженоа" проведе матчі проти "Роми", "Ювентуса", "Мілану", "Лаціо" та "Аталанти" Малиновського. Також на Шевченка чекають зустрічі проти "Удінезе" та "Сампдорії".

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