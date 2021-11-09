Шевченко хоче перетягти до Італії двох футболістів збірної України

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією видання, Андрій Шевченко має намір запросити до "Дженоа" з Англії українського захисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка та американського вінгера "Челсі" Крістіана Пулішича.

Крім цього, екстренер збірної України зацікавлений у трансфері оборонця "Динамо" Віталія Миколенка та іспанського півзахисника італійського "Мілану" Самуеля Кастільєхо.

Зазначається, що в "Дженоа" перед українським тренером стоїть завдання вивести команду в єврокубки і задля цього клуб готовий витратитися на підсилення складу.

Андрій Шевченко підписав з "Дженоа" контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець замінить Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.

Італійський клуб належить американській компанії 777 Partners. "Дженоа" є найстарішим футбольним клубом Італії, був заснований у 1893 році в Генуї. Команда дев'ять разів вигравала чемпіонат Італії, це було ще до Другої світової війни.

45-річний Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.

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