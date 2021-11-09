Шевченко хоче перетягти до Італії двох футболістів збірної України
Новий головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко хоче запросити до італійського клубу футболістів збірної України Олександра Зінченка та Віталія Миколенка
Про це повідомляє The Sun.
За інформацією видання, Андрій Шевченко має намір запросити до "Дженоа" з Англії українського захисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка та американського вінгера "Челсі" Крістіана Пулішича.
Крім цього, екстренер збірної України зацікавлений у трансфері оборонця "Динамо" Віталія Миколенка та іспанського півзахисника італійського "Мілану" Самуеля Кастільєхо.
Зазначається, що в "Дженоа" перед українським тренером стоїть завдання вивести команду в єврокубки і задля цього клуб готовий витратитися на підсилення складу.
Андрій Шевченко підписав з "Дженоа" контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець замінить Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.
Італійський клуб належить американській компанії 777 Partners. "Дженоа" є найстарішим футбольним клубом Італії, був заснований у 1893 році в Генуї. Команда дев'ять разів вигравала чемпіонат Італії, це було ще до Другої світової війни.
45-річний Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду до чвертьфіналу Євро-2020.
- Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".
- Після цього Шевченко пообіцяв повернути "Дженоа" колишню славу.
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