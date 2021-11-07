З'явилася перша реакція Шевченка на призначення тренером італійського клубу
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко пообіцяв повернути італійському футбольному клубу "Дженоа" його колишню славу
Про це Шевченко написав у twitter.
Своє призначення тренером клубу з Генуї, українець назвав відправною точкою у новій пригоді.
"Це відправна точка у новій пригоді, яка поверне "Дженоа" його велику історію", – пообіцяв Шевченко.
"Дженоа" підписала з Андрієм Шевченком контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець замінить Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.
Італійський клуб належить американській компанії 777 Partners. "Дженоа" є найстарішим футбольним клубом Італії та була заснована у 1893 році в Генуї. Команда дев'ять разів вигравала чемпіонат Італії, це було ще до Другої світової війни.
45-річний Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду в чвертьфінал Євро-2020.
- Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".
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