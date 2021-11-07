З'явилася перша реакція Шевченка на призначення тренером італійського клубу

Про це Шевченко написав у twitter.

Своє призначення тренером клубу з Генуї, українець назвав відправною точкою у новій пригоді.

"Це відправна точка у новій пригоді, яка поверне "Дженоа" його велику історію", – пообіцяв Шевченко.

"Дженоа" підписала з Андрієм Шевченком контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець замінить Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.

Італійський клуб належить американській компанії 777 Partners. "Дженоа" є найстарішим футбольним клубом Італії та була заснована у 1893 році в Генуї. Команда дев'ять разів вигравала чемпіонат Італії, це було ще до Другої світової війни.

45-річний Андрій Шевченко очолював збірну України з липня 2016-го до серпня 2021 року та вивів національну команду в чвертьфінал Євро-2020.



Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. ???????? @GenoaCFC @SerieA



Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. ???????? @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN — Andriy Shevchenko (@jksheva7) November 7, 2021