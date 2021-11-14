Шевченко зробив категоричну заяву щодо трансферів Зінченка та Миколенка до "Дженоа"
Новий головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко заявив, що трансфери українських футболістів Олександра Зінченка та Віталія Миколенка до італійського клубу наразі неможливі
Про це Шевченко заявив у етері програми "Великий футбол".
За його словами перехід Зінченка з англійського "Манчестер Сіті" та Миколенка з "Динамо" наразі неможливий, оскільки у "Дженоа" вичерпано ліміт на легіонерів не з країн ЄС, яких італійським клубам дозволяється мати лише двоє.
"Так, це неможливо. За італійським законодавством можна мати лише двох гравців не з Євросоюзу. Цей ліміт уже вичерпано", – сказав Шевченко.
Андрій Шевченко минулого тижня підписав з "Дженоа" контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець змінив Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.
- 9 листопада стало відомо, що Андрій Шевченко хоче запросити до "Дженоа" футболістів збірної України Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.
- 13 листопада повідомлялося, що "Динамо" вимагає від "Дженоа" за Миколенка 20 млн євро.
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