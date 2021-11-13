Суркіс назвав Шевченку захмарну ціну на лідера "Динамо"

Про це повідомляє Calcio Style.

За інформацією видання, новий головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко хоче бачити у команді лівого захисника "Динамо" Віталія Миколенка. Проте, трансфер опинився під питанням, оскільки власник київського клубу Ігор Суркіс не хоче відпускати футболіста менше, ніж за 20 млн євро.

Італійський клуб не готовий платити за гравця збірної України такі гроші та спробує домовитися з "Динамо" про оренду футболіста.

Андрій Шевченко минулого тижні підписав з "Дженоа" контракт до кінця сезону 2023/24. На посаді головного тренера українець змінив Давіда Баллардіні, під керівництвом якого команда скотилася на 17-те місце в чемпіонаті Італії.

Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".

9 листопада стало відомо, що український тренер хоче запросити до "Дженоа" футболістів збірної України Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.

10 листопада Андрій Шевченко сформував тренерський штаб у італійському футбольному клубі "Дженоа".

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