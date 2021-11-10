Шевченко назвав імена своїх асистентів у італійському клубі

Про це повідомляє офіційний сайт "Дженоа".

Другим тренером команди з Генуї став італієць Мауро Тассотті, який працював з Андрієм Шевченком у збірній України. Іншими асистентами українця стали Андреа Аззалін, Сімоне Бономі, Валеріо Фіорі та Луїджі Ночентіні.

Ще один італійський помічник Андрія Шевченка в збірній України Андреа Малдера працювати у "Дженоа" не буде.

Нагадаємо, 7 листопада Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб "Дженоа".

9 листопада стало відомо, що Андрій Шевченко хоче запросити до "Дженоа" футболістів збірної України Олександра Зінченка та Віталія Миколенка.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb