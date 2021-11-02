Тренер назвав дату повернення Вайлдера на ринг після руйнівної поразки від Ф'юрі

Про це заявив тренер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Малік Скотт, повідомляє WorldBoxingNews.

За його словами, Вайлдер повернеться до тренувального залу в березні наступного року, а бій проведе у травні.

"Деонтей сказав, що збирається у відпустку і я повністю з цим згоден. За кілька місяців ми повернемося до тренувального залу, а потім він знову вийде на ринг. На мою думку, нам треба повернутися до залу не пізніше березня і провести бій у травні", - сказав Скотт.

Він додав, що наступний бій не буде для Вайлдера чемпіонським.

"Очевидно, що перший бій для Вайлдера не буде на тому рівні, що попередній. Нам треба діяти правильно. Але водночас нам не слід надто знижувати рівень опозиції, бо він видовищний та касовий боксер. Ми не шукатимемо суперника з 11-ма поразками. Потрібен іменитий суперник", - розповів Скотт.

Деонтей Вайлдер тричі бився з Тайсоном Ф'юрі за титул WBC (Всесвітньої боксерської ради). У першому поєдинку в грудні 2018 року було зафіксовано нічию, у лютому 2020-го та жовтні 2021 року нокаутом переміг британець.