Джошуа висловив готовність провести бій з Вайлдером

Про це повідомляє Mirror.

За словами Джошуа, він готовий зустрітися з Вайлдером та взагалі не боїться жодного виклику.

"Якщо фанати сумніваються в мені, то можу сказати, що я з радістю прийму бій із таким бійцем, як Вайлдер. Я хочу, щоб люди знали, що я битимуся з будь-яким суперником у розквіті сил. Я готовий прийняти будь-який виклик, якщо юридичні моменти не є проблемою і з фінансового боку все правильно", - запевнив Джошуа.

Він додав, що американець потрапив у пастку, коли погодився провести бій з британцем Тайсоном Ф'юрі, який у 2018 році повернувся на ринг після втрати титулів та тривалої перерви.

"Гадаю, що Вайлдер прийняв бій з Ф'юрі, бо думав, що все буде легше, ніж у попередніх його поєдинках та потрапив у пастку. Тож у них вийшла трилогія. Але я можу провести бій з Вайлдером", – сказав Джошуа.

Американець бився з Ф'юрі за титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) тричі. У першому поєдинку в грудні 2018 року було зафіксовано нічию, у лютому 2020-го та жовтні 2021 року переміг британець.

Ентоні Джошуа 25 вересня у Лондоні програв українцю Олександру Усику та втратив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні 2022 року боксери мають зустрітися у реванші.

Нагадаємо, 28 жовтня Олександр Усик висловив зацікавленість у поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі.

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