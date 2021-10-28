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Головна Спорт Усик заявив, що йому цікавий бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Ф'юрі

Усик заявив, що йому цікавий бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Ф'юрі

28 жовтня, 2021 четвер
10:01
Спорт Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик висловив зацікавленість у поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі

Про це він заявив у інтерв'ю Daily Mail.  

За словами Усика, його бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі був би цікавим для всіх прихильників боксу.  

"Поєдинок з Ф'юрі був би дуже цікавим. Я дивився на його бій з Вайлдером, але не надто багато думав про нього. Вони просто хотіли повбивати один одного", – сказав Усик. 

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Деонтей Вайлдер
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