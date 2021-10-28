Усик заявив, що йому цікавий бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Ф'юрі

Про це він заявив у інтерв'ю Daily Mail.

За словами Усика, його бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі був би цікавим для всіх прихильників боксу.

"Поєдинок з Ф'юрі був би дуже цікавим. Я дивився на його бій з Вайлдером, але не надто багато думав про нього. Вони просто хотіли повбивати один одного", – сказав Усик.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.

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