Усик заявив, що йому цікавий бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик висловив зацікавленість у поєдинку проти британця Тайсона Ф'юрі
Про це він заявив у інтерв'ю Daily Mail.
За словами Усика, його бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі був би цікавим для всіх прихильників боксу.
"Поєдинок з Ф'юрі був би дуже цікавим. Я дивився на його бій з Вайлдером, але не надто багато думав про нього. Вони просто хотіли повбивати один одного", – сказав Усик.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.
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