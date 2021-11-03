Тренер "Шахтаря" назвав три речі, які йому потрібні для успіху в ЛЧ

Про це повідомляє "Трибуна".



Також Де Дзербі заявив, що йому треба виграти в УПЛ, а також розвивати молодих футболістів.



"Є 3 ключові речі, які ми повинні робити, щоб у наступних сезонах ЛЧ грати краще: по-перше - перемогти в УПЛ, по-друге - бачити прогрес молодих гравців, як Судаков, Мудрік, Бондаренко та інших, по-третє – трансфери, особливо на ті позиції, де нам потрібна швидкість, техніка, яких зараз не вистачає. Сьогодні ми провели дуже добрий матч на "Бернабеу". Сумно, що ми їдемо дуже злими та без окулярів, сумно і тому, що провели дуже гарний матч", – сказав головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.



У 4-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу" з рахунком 1:2.



Групу D очолив мадридський "Реал", в іспанського клубу 9 очок. Слідом йде молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, у них 6 балів. В "Інтера" 3 місце і 4 пункти, проте матч у запасі проти "Шерифа".



"Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.



У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Інтера". Матч відбудеться 24 листопада.

3 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу".

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