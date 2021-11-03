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Головна Спорт Тренер "Шахтаря" назвав три речі, які йому потрібні для успіху в ЛЧ

Тренер "Шахтаря" назвав три речі, які йому потрібні для успіху в ЛЧ

3 листопада, 2021 середа
23:09
Спорт Роберто Де Дзербі

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що потребує нових трансферів, щоб бути успішним в Лізі чемпіонів

Про це повідомляє "Трибуна".

Також Де Дзербі заявив, що йому треба виграти в УПЛ, а також розвивати молодих футболістів.

"Є 3 ключові речі, які ми повинні робити, щоб у наступних сезонах ЛЧ грати краще: по-перше - перемогти в УПЛ, по-друге - бачити прогрес молодих гравців, як Судаков, Мудрік, Бондаренко та інших, по-третє – трансфери, особливо на ті позиції, де нам потрібна швидкість, техніка, яких зараз не вистачає. Сьогодні ми провели дуже добрий матч на "Бернабеу". Сумно, що ми їдемо дуже злими та без окулярів, сумно і тому, що провели дуже гарний матч", – сказав головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.

У 4-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу" з рахунком 1:2.

Групу D очолив мадридський "Реал", в іспанського клубу 9 очок. Слідом йде молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, у них 6 балів. В "Інтера" 3 місце і 4 пункти, проте матч у запасі проти "Шерифа".

"Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.

У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Інтера". Матч відбудеться 24 листопада.

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футбол
Шахтар
Ліга чемпіонів
Інтер
Реал
тренери
Шериф
Роберто Де Дзербі
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