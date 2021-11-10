Тренер "Шахтаря" назвав винного за невдалий старт у Лізі чемпіонів
Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі заявив, що це він винен у невдалому виступі "гірників" у Лізі чемпіонів
Про це повідомляє SassuoloNews.net.
За словами Де Дзербі, якби "Шахтар" дотримувався іншої тренерської стратегії, то набрав би більше очок.
"Лише 1 очко в ЛЧ? Ми цього заслужили. Але у кожному матчі своя історія. З "Інтером" ми зіграли внічию та показали гарну гру. "Реалу" вдома ми програли 0:5, але до 0:2 матч був збалансованим, ми завжди були у грі. Звичайно, могли б досягти більшого, але все це частина шляху. За іншої стратегії ми могли б мати ще кілька очок. Але я вважав за краще грати по-своєму, попри те, що ризик був великий. Мій вибір продиктований бажанням збудувати щось важливе", - сказав Роберто Де Дзербі.
У 4-му турі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу" з рахунком 1:2.
Групу D очолив мадридський "Реал", в іспанського клубу 9 очок. В "Інтера" 2 місце і 7 пунктів. Слідом йде молдовський "Шериф" Юрія Вернидуба, у них 6 балів.
"Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце.
У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти "Інтера". Матч відбудеться 24 листопада
- 3 листопада у 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв мадридському "Реалу".
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