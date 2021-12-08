Тренер "Шахтаря" відповів на звинувачення у зневазі до "Шерифа" у матчі ЛЧ

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

У відповідь на запитання, чи не була заміна основного голкіпера Андрія П'ятова наприкінці матчу проти "Шерифа" на Олексія Шевченка, виявом неповаги до суперника, італійський тренер заявив, що резервний голкіпер заслужив зіграти у Лізі чемпіонів.

"Ви дивилися сьогоднішній матч? Якби ми виграли, ви поставили б таке запитання? Шевченко заслужив зіграти в Лізі чемпіонів, нехай навіть п'ять хвилин, адже він справжній професіонал і завжди тренувався відмінно. Тому я вважаю, що це було правильно. І це геть не стосується поваги до суперника. Ми мусили перемогти 5:0, оскільки мали багато гольових шансів", - сказав Де Дзербі після матчу, в якому "Шахтар" пропустив після заміни та зіграв внічию 1:1.

Нагадаємо, 7 грудня у 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв внічию з молдовським "Шерифом" та припинив виступи у єврокубках.

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