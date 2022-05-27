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Тренер збірної Петраков: Я ріс і жив у СРСР. Пропаганда вчила нас, що німці та американці – це наші вороги

27 травня, 2022 п'ятниця
01:52
Спорт Олександр Петраков

Головний тренер збірної України Олександр Петраков висловився, що радянська пропаганда вчила його, що "німці та американці – це наші вороги"

Про це повідомляє TIME.

За словами Петракова, він вдячний американцям за підтримку.

"Чи є у мене що сказати американцям? Велике-велике дякую вам. Я ріс і жив у Радянському Союзі, і я не міг уявити, що люди, яких я вважав нашими братами, з якими я спав та їв, можуть нас убивати. З іншого боку, радянська пропаганда вчила нас, що німці та американці – це наші вороги. Тому я дуже і дуже вдячний за вашу підтримку", – сказав головний тренер збірної України Олександр Петраков. 

Україна у відборі на ЧС-2022

1 червня у Глазго на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня у Кардіффі відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.

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Олександр Петраков
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