Не міг дочекатися завершення сезону, щоб приїхати до збірної, - Ярмоленко

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

"Якщо чесно, я вже не міг дочекатися завершення сезону, щоб приїхати до збірної, побачитися з хлопцями. Дуже сумував, був із ними весь час на зв’язку. Але одна справа — спілкуватися телефоном, а інша — наживо. Дуже радий побачити хлопців знову, розділити з ними футбольне поле. Починаємо працювати й готуватися. Щодо Шотландії, то з якою б збірною ми не грали, зустріч була б важкою й напруженою. Усі розуміють, що це буде матч за вихід на чемпіонат світу, — такі ігри легкими не бувають", - сказав Ярмоленко.

Форвард збірної України також прокоментував звернення військових.

"Звичайно, хлопці бачили звернення наших військових, які просили й просять, щоб ми подарували їм путівку на чемпіонат світу. Я не можу гарантувати, що ми туди поїдемо, але обіцяю, що ми віддамо заради цього всі сили", — сказав Андрій Ярмоленко.

Україна у відборі на ЧС-2022

1 червня у Глазго на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня у Кардіффі відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.

Ярмоленко у "Вест Гемі"

Останню гру за "Вест Гем" Ярмоленко зіграв 22 травня у заключному турі чемпіонату Англії проти "Брайтона" (1:3). Українець вийшов на заміну на 81-й хвилині.

"Вест Гем" фінішував у АПЛ на сьомому місці та здобув право у наступному сезоні виступати у єврокубках.

32-річний українець виступав за лондонський клуб з 2018 року. Загалом він зіграв за "Вест Гем" 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 результативних передач.

У 2007 - 2017 роках Ярмоленко був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 виступав за дортмундську "Борусію" з Німеччини.

15 травня Андрій Ярмоленко попрощався із вболівальниками лондонського "Вест Гем Юнайтед" та заявив, що залишає команду.

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