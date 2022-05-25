Не міг дочекатися завершення сезону, щоб приїхати до збірної, - Ярмоленко
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко поділився, що не міг дочекатись завершення сезону у "Вест Гемі", щоб приїхати та готуватись до матчу із Шотландією у відборі плей-офф ЧС-2022
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
"Якщо чесно, я вже не міг дочекатися завершення сезону, щоб приїхати до збірної, побачитися з хлопцями. Дуже сумував, був із ними весь час на зв’язку. Але одна справа — спілкуватися телефоном, а інша — наживо. Дуже радий побачити хлопців знову, розділити з ними футбольне поле. Починаємо працювати й готуватися. Щодо Шотландії, то з якою б збірною ми не грали, зустріч була б важкою й напруженою. Усі розуміють, що це буде матч за вихід на чемпіонат світу, — такі ігри легкими не бувають", - сказав Ярмоленко.
Форвард збірної України також прокоментував звернення військових.
"Звичайно, хлопці бачили звернення наших військових, які просили й просять, щоб ми подарували їм путівку на чемпіонат світу. Я не можу гарантувати, що ми туди поїдемо, але обіцяю, що ми віддамо заради цього всі сили", — сказав Андрій Ярмоленко.
Україна у відборі на ЧС-2022
1 червня у Глазго на збірну України чекає гра відбору на ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня у Кардіффі відбудеться вирішальна зустріч за путівку до Катару проти Уельсу.
Ярмоленко у "Вест Гемі"
Останню гру за "Вест Гем" Ярмоленко зіграв 22 травня у заключному турі чемпіонату Англії проти "Брайтона" (1:3). Українець вийшов на заміну на 81-й хвилині.
"Вест Гем" фінішував у АПЛ на сьомому місці та здобув право у наступному сезоні виступати у єврокубках.
32-річний українець виступав за лондонський клуб з 2018 року. Загалом він зіграв за "Вест Гем" 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 результативних передач.
У 2007 - 2017 роках Ярмоленко був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 виступав за дортмундську "Борусію" з Німеччини.
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15 травня Андрій Ярмоленко попрощався із вболівальниками лондонського "Вест Гем Юнайтед" та заявив, що залишає команду.
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