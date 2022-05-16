Про це Ярмоленко написав у Instagram.

За його словами, матч 37-го туру чемпіонату Англії проти "Манчестер Сіті" став для нього останньою домашньою грою за "молотобійців".

"Я пережив хвилюючий момент. Після матчу разом зі своєю родиною я вийшов на поле та попрощався з фанатами "Вест Гему". Це останній матч для мене на домашньому стадіоні, і я хотів подякувати кожному вболівальнику команди за підтримку на домашніх трибунах. Щиро, з вдячністю, і величезною любов'ю до кожного з вас, до стадіону, до всієї родини "Вест Гем", - написав Ярмоленко.

32-річний українець виступав за лондонський клуб з 2018 року. Загалом він зіграв за "Вест Гем" 85 матчів, забив 13 голів та віддав 7 результативних передач.

Також Ярмоленко був гравцем київського "Динамо" та дортмундської "Борусії" з Німеччини.

15 травня лідер чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" не зміг переграти у Лондоні "Вест Гем" у 37-му турі Прем'єр-ліги.

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