"Манчестер Сіті" за тур до фінішу втратив важливі очки у грі з "Вест Гемом"
Лідер чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" не зміг переграти у Лондоні "Вест Гем" у 37-му турі Прем'єр-ліги
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Український захисник "Ман Сіті" Олександр Зінченко відіграв весь матч на лівому фланзі оборони. Його співвітчизник Андрій Ярмоленко залишився у запасі лондонців.
"Вест Гем" пішов на перерву за переваги у два м'ячі. Дубль зробив Джеррод Бовен.
Команда Хосепа Гвардіоли зрівняла рахунок в другому таймі. На 49-й хвилині забив Джек Гріліш, ще один гол у свої ворота забив Владімір Цоуфал.
"Манчестер Сіті" мав шанс вирвати перемогу на 86-й хвилині, але Ріяд Марез не реалізував пенальті.
Гра завершилася внічию 2:2. "Манчестер Сіті" набрав 90 очок та перед заключним туром зберіг лідерство. Команда Гвардіоли випереджає на 4 бали "Ліверпуль", який має матч в запасі та свою гру 37 туру проведе 17 травня у гостях проти "Саутгемптона".
В заключному турі, 22 травня, "Ман Сіті" зіграє вдома з "Астон Віллою", а "Ліверпуль" прийматиме "Вулвергемптон".
"Вест Гем" має 56 балів та йде сьомим.
Чемпіонат Англії
37-й тур
15 травня
"Вест Гем" - "Манчестер Сіті" 2:2
Голи: Бовен, 24, 45 - Гріліш, 49, Цоуфал (авт.)
На 86-й хвилині Марез ("Манчестер Сіті") не реалізував пенальті.
- 12 травня Олександр Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" здобути надважливу перемогу в АПЛ над "Вулвергемптоном".
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