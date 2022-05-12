Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" здобути надважливу перемогу в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Зінченко вийшов у стартовому складі команди Хосепа Гвардіоли та відіграв усю зустріч на лівому фланзі оборони.

Героєм матчу став бельгійський півзахисник "Ман Сіті" Кевін де Брюйне, який забив чотири голи. Ще один м'яч на рахунку Рахіма Стерлінга. "Вулвергемптон" відповів лише одним точним ударом у виконанні Леандера Дендонкера.

"Манчестер Сіті" переміг 5:1, набрав 89 очок та став одноосібним лідером. За два тури до фінішу змагань у прем'єр-лізі команда Гвардіоли випереджає єдиного конкурента у боротьбі за чемпіонство - "Ліверпуль" - на 3 пункти.

"Вулвергемптон" з 50 балами - восьмий.

Чемпіонат Англії

Матч 33-го туру

11 травня

"Вулвергемптон" - "Манчестер Сіті" 1:5

Голи: Дендонкер, 1, Де Брюйне, 7, 16, 24, 60, Стерлінг, 84

8 травня український футболіст Віталій Миколенко забив свій перший гол за "Евертон" у матчі чемпіонату Англії проти "Лестера".

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