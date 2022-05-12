English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" здобути надважливу перемогу в АПЛ

Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" здобути надважливу перемогу в АПЛ

12 травня, 2022 четвер
02:56
Спорт Олександр Зінченко

Український футболіст Олександр Зінченко взяв участь у переможному матчі "Манчестер Сіті" проти "Вулвергемптона" у чемпіонаті Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Зінченко вийшов у стартовому складі команди Хосепа Гвардіоли та відіграв усю зустріч на лівому фланзі оборони. 

Героєм матчу став бельгійський півзахисник "Ман Сіті" Кевін де Брюйне, який забив чотири голи. Ще один м'яч на рахунку Рахіма Стерлінга. "Вулвергемптон" відповів лише одним точним ударом у виконанні  Леандера Дендонкера. 

"Манчестер Сіті" переміг 5:1, набрав 89 очок та став одноосібним лідером. За два тури до фінішу змагань у прем'єр-лізі команда Гвардіоли випереджає єдиного конкурента у боротьбі за чемпіонство - "Ліверпуль" - на 3 пункти. 

"Вулвергемптон" з 50 балами - восьмий. 

Чемпіонат Англії

Матч 33-го туру

11 травня

"Вулвергемптон" - "Манчестер Сіті" 1:5

Голи: Дендонкер, 1, Де Брюйне, 7, 16, 24, 60, Стерлінг, 84

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Ліверпуль
Манчестер Сіті
Олександр Зінченко
чемпіонат Англії
АПЛ
Вулвергемптон
Читайте також:
10 травня, 2022 вiвторок
Путін прийняв рішення почати війну на території Молдови, - очільниця розвідки США
10 травня, 2022 вiвторок
Росія не погоджується на жоден варіант евакуації військових з Маріуполя, - Зеленський
Автор Віталій Портников
11 травня, 2022 середа
Віталій Портников: Президент “між крапельками”
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 33
    Продаж 33.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
12 травня
02:38
знищений танк окупантів
На Донбасі українські військові за добу відбили 9 атак окупантів та знищили 8 танків
02:18
вибух
ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині
01:52
Маріуполь Азовсталь
Захисники Маріуполя звернулися по допомогу до Ілона Маска
01:29
Олександр Петраков
Сльози на очі накотилися: Петраков відреагував на перемогу збірної України над "Борусією"
01:09
Нед Прайс
США тиснутимуть на РФ і допомагатимуть Україні, поки триватиме війна, - Держдеп
00:45
Військова допомога США
Поки західна зброя надійде у достатній кількості, на нас очікують декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців, - Маляр
00:40
Росіяни обстріляли ракетами Лозівську громаду Харківщини, вбивши мирну людину
00:22
Михайло Мудрик (праворуч)
Збірна України перемогла "Борусію" у товариському матчі
00:03
На Донеччині загарбники поранили мирних жителів Нью-Йорка та Новоселівки
2022, середа
11 травня
23:50
Аналітика
згурець острів зміїний
Пентагон замовив безпілотники Switchblade для української армії. Колонка Сергія Згурця
23:36
зерно хліб пшениця елеватор
"Країна, яка купує вкрадене, є співучасником злочину": Україна застерегла світ від придбання награбованого Росією українського зерна
22:57
Віталій Кім
Росіяни масово саботують накази та ламають власну техніку, – очільник Миколаївщини
22:52
авіаудар, Полтавська область
Росіяни обстріляли Полтавщину ракетою з літака: пошкоджено об'єкт інфраструктури
22:10
Гайдай: на Луганщині закінчується гуманітарка, за пару днів не буде газу, під Білогорівкою окупантів нищать за спроби перетнути річку
21:42
Запоріжжя
Росіяни завдали 18 ракетних ударів по Комишувасі на Запоріжжі: загинула людина, ще троє поранені
21:39
Азовсталь
Україна запропонувала Росії обмін: евакуацію поранених з Азовсталі за передачу полонених росіян
21:31
Олаф Шольц Зеленський
Зеленський зателефонував Шольцу. Говорили про військову допомогу, санкції проти РФ та енергетику
21:21
війна будинок
Економіка України втратила понад $92 млрд через масштабну агресію РФ, найбільше постраждали інфраструктура і нерухомість, – НБУ
20:48
Ексклюзив
Трегубов
Потрібно дозволити військовополоненим говорити нісенітниці за зразком Ізраїлю, - журналіст Трегубов
20:43
Газпром
Росія ввела санкції проти "дочок" Газпрому, яких націоналізували на Заході після 24 лютого
20:40
У Харкові найбільший район перейменували з Московського на Салтівський і змінили пов'язані з РФ назви трьох вулиць
20:12
UniCredit банк
Один із найбільших кредиторів РФ група UniCredit продає свій російський підрозділ
20:00
Михайло Дутчак
Національна опера України відновила роботу
19:49
РФ вимагає від Польщі вибачень за те, що російського посла у Варшаві 9 травня облили фарбою учасники проукраїнського мітингу
19:37
За день окупанти тричі обстріляли Дніпропетровщину
19:30
Ексклюзив
Еспресо
Еспресо підписав відкрите звернення до ООН щодо порятунку наших воїнів з Азовсталі
19:23
В'язниця Ізоляція у Донецьку
Маріупольців, які не пройшли "фільтрацію", відправляють у колишню колонію "Ізоляція" в Донецьку, - радник мера Маріуполя Андрющенко
19:21
Наживо
Збірна України - Боруссія (Менхенгладбах). LIVE-студія перед благодійним матчем Stop War
19:13
Генштаб ЗСУ
На Харківщині ЗСУ звільнили село Питомник. Окупантам повідомили, що вони залишаться без ротації до кінця війни, - Генштаб
19:07
Ексклюзив
ПриватБанк
Робота платіжної системи ПриватБанку не залежить від прямої загрози інфраструктурі, - прессекретар Серга
19:04
Pfizer
У РФ заявили, що Pfizer та Moderna керували біолабораторіями в Україні
19:03
Росія заблокувала близько 300 вантажних суден у Чорному морі, – Держдепартамент США
18:47
Чехія Україна
Чехія визнала злочини російської армії геноцидом українського народу
18:36
Міністерство цифрової трансформації України
Україна увійшла до топ-20 країн світу за рівнем розвитку екосистеми даних
18:34
заборона ОПЗЖ
У Харківській міськраді розпустили фракцію ОПЗЖ
18:29
Ексклюзив
Путін капут
Капітуляцію Росії буде підписувати не Путін, - екснардеп Стецьків
18:29
Дмитро Кулеба
Кулеба запропонував Німеччині взятися за відбудову одного з регіонів України
18:28
Олег Сенцов
Фільм Олега Сенцова "Носоріг" вийде на Netflix 23 травня
18:21
війна руйнування
На відбудову України після вторгнення РФ, за попередніми оцінками, необхідно до $1 трлн
18:12
договір про працевлаштування
Близько 5 млн людей в Україні втратили роботу через військові дії Росії, - дослідження Міжнародної організації праці
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV