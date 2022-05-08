Українець Миколенко забив дебютний гол в чемпіонаті Англії
Український футболіст Віталій Миколенко забив свій перший гол за "Евертон" у матчі чемпіонату Англії проти "Лестера"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Миколенко вийшов у стартовому складі ліверпульців та на 6-й хвилині вивів їх вперед ударом з-за меж карного майданчика. Цей гол став першим для українця у складі "Евертона", до якого він перейшов у січні.
"Лестер" відігрався за 5 хвилин зусиллями Петсона Дака.
В матчі 36-го туру чемпіонату Англії триває перший тайм.
Чемпіонат Англії
36-й тур
8 травня
"Лестер" - "Евертон"
Голи: Дака, 11 - Миколенко, 6
- 1 травня Віталій Миколенко зіграв за "Евертон" у матчі чемпіонату Англії проти "Челсі".
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