Українець Миколенко забив дебютний гол в чемпіонаті Англії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Миколенко вийшов у стартовому складі ліверпульців та на 6-й хвилині вивів їх вперед ударом з-за меж карного майданчика. Цей гол став першим для українця у складі "Евертона", до якого він перейшов у січні.

"Лестер" відігрався за 5 хвилин зусиллями Петсона Дака.

В матчі 36-го туру чемпіонату Англії триває перший тайм.

Чемпіонат Англії

36-й тур

8 травня

"Лестер" - "Евертон"

Голи: Дака, 11 - Миколенко, 6

1 травня Віталій Миколенко зіграв за "Евертон" у матчі чемпіонату Англії проти "Челсі".

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