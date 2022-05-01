Миколенко допоміг "Евертону" перемогти "Челсі" у битві за виживання в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Ліверпулі Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та відіграв весь матч проти лондонців на лівому фланзі оборони.

Господарі поля вийшли вперед на 47-й хвилині, коли забив Рішарлісон.

"Евертон" переміг "Челсі" 1:0, набрав 32 очка та залишився за чотири тури до фінішу змагань в прем'єр-лізі у зоні вильоту - на 18-й позиції. Конкуренти ліверпульців у боротьбі за виживання "Бернлі" та "Лідс" мають по 34 пункти та розташовуються на 16-му та 17-му місцях відповідно.

"Челсі" з 66 балами йде третім.

Чемпіонат Англії

35-й тур

1 травня

"Евертон" - "Челсі" 1:0

Гол: Рішарлісон, 47

9 квітня Віталій Миколенко зіграв за "Евертон" у переможному матчі проти "Манчестер Юнайтед" у чемпіонаті Англії.

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