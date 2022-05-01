Миколенко допоміг "Евертону" перемогти "Челсі" у битві за виживання в АПЛ
Український футболіст Віталій Миколенко зіграв за "Евертон" у матчі чемпіонату Англії проти "Челсі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Ліверпулі Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" та відіграв весь матч проти лондонців на лівому фланзі оборони.
Господарі поля вийшли вперед на 47-й хвилині, коли забив Рішарлісон.
"Евертон" переміг "Челсі" 1:0, набрав 32 очка та залишився за чотири тури до фінішу змагань в прем'єр-лізі у зоні вильоту - на 18-й позиції. Конкуренти ліверпульців у боротьбі за виживання "Бернлі" та "Лідс" мають по 34 пункти та розташовуються на 16-му та 17-му місцях відповідно.
"Челсі" з 66 балами йде третім.
Чемпіонат Англії
35-й тур
1 травня
"Евертон" - "Челсі" 1:0
Гол: Рішарлісон, 47
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9 квітня Віталій Миколенко зіграв за "Евертон" у переможному матчі проти "Манчестер Юнайтед" у чемпіонаті Англії.
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