Український футболіст Миколенко допоміг "Евертону" перемогти МЮ в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

В Ліверпулі Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" у матчі 32-го туру чемпіонату Англії проти МЮ.

"Евертон" забив переможний гол на 27-й хвилині, коли відзначився Ентоні Гордон.

"Евертон" переміг "Манчестер Юнайтед" 1:0, набрав 28 очок та займає в турнірній таблиці 17-те місце. МЮ з 51 пунктом - сьомий.

Чемпіона Англії

32-й тур

9 квітня

"Евертон" - "Манчестер Юнайтед" 1:0

Гол: Гордон, 27

3 квітня у 31-му турі чемпіонату Англії з футболу "Вест Гем", за який грає Андрій Ярмоленко, переміг клуб іншого Віталія Миколенка - "Евертон".

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