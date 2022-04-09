Український футболіст Миколенко допоміг "Евертону" перемогти МЮ в АПЛ
Віталій Миколенко зіграв за "Евертон" у переможному матчі проти "Манчестер Юнайтед" у чемпіонаті Англії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В Ліверпулі Миколенко вийшов у стартовому складі "Евертона" у матчі 32-го туру чемпіонату Англії проти МЮ.
"Евертон" забив переможний гол на 27-й хвилині, коли відзначився Ентоні Гордон.
"Евертон" переміг "Манчестер Юнайтед" 1:0, набрав 28 очок та займає в турнірній таблиці 17-те місце. МЮ з 51 пунктом - сьомий.
Чемпіона Англії
32-й тур
9 квітня
"Евертон" - "Манчестер Юнайтед" 1:0
Гол: Гордон, 27
- 3 квітня у 31-му турі чемпіонату Англії з футболу "Вест Гем", за який грає Андрій Ярмоленко, переміг клуб іншого Віталія Миколенка - "Евертон".
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