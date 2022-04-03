Ярмоленко допоміг "Вест Гему" перемогти "Евертон" з Миколенком в "українському дербі" в АПЛ
У 31-му турі чемпіонату Англії з футболу "Вест Гем", за який грає Андрій Ярмоленко, переміг клуб іншого українця - Віталія Миколенка - "Евертон"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Лондоні Миколенко вийшов у стартовому складі та відіграв за "Евертон" весь матч. Ярмоленко розпочав гру на лаві запасних та вийшов на заміну на 82-й хвилині.
"Вест Гем" вперед на 32-й хвилині вивів Аарон Кресвелл. Ліверпульці зрівняли рахунок на 53-й хвилині зусиллями Мейсона Голгейта.
Знову вперед лондонців на 58-й хвилині вивів Джеррод Бовен. Становище "Евертона" стало ще складнішим за 8 хвилин, коли у їхньому складі було вилучено Майкла Кіна.
"Вест Гем" довів гру до перемоги 2:1 та з 52 очком піднявся на п'яту позицію в турнірній таблиці. "Евертон" з 25 пунктами - 17-й.
Чемпіонат Англії
31-й тур
3 квітня
"Вест Гем" - "Евертон" 2:1
Голи: Крессвел, 32, Бовен, 58 - Голгейт, 53
Вилучення: Кін, 65 ("Евертон").
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