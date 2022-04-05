Тренер збірної України з футболу понад місяць захищав Київ зі зброєю в руках
Тренер юнацької збірної України Володимир Єзерський брав участь у обороні Києва у складі одного з добровольчих батальйонів
Про це повідомив журналіст Євген Гресь у Instagram.
Він виклав фото Єзерського зі зброєю у сторіс та написав, що головний тренер юнацької збірної України U19, понад місяць тримав оборону Києва зі зброєю в руках.
"Головний тренер юнацької збірної України U19 більше місяця тримав оборону Києва у складі одного з добровольчих батальйонів", - написав Гресь.
45-річний Володимир Єзерський відомий за виступами у "Карпатах", "Динамо", "Шахтарі" та "Дніпрі". Оборонець зіграв 39 матчів та забив 2 голи за збірну України.
- 4 квітня колишній футболіст "Шахтаря" Рустам Худжамов закликав знищувати російських військових, які скоїли злочини проти людяності в Україні.
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