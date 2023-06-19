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Третина проб поверхневих вод із трьох південних областей не відповідає санітарним нормам, - МОЗ

19 червня, 2023 понедiлок
23:41
Здоров'я Вчені COVID-19

У Херсонській, Одеській та Миколаївській областях окремі показники щонайменше 30% проб поверхневих вод значно перевищують встановлені санітарні норми

Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Зазначається, що з 579 проб не відповідають нормам 185, забруднення розповсюджується на води Чорного моря та Дніпра. Під найбільшу небезпеку підпадає Одеська область, де зафіксовані найбільш суттєві та постійні перевищення санітарно-хімічних, мікробіологічних і токсикологічних показників. 

"За результатами щоденного моніторингу, фахівці фіксують значне мікробне забруднення саме поверхневих водойм, які стосуються Чорного моря, річки та русла Дніпра. Найбільш значні відхилення від показників безпеки згідно з вірусологічними, мікробіологічними та паразитологічними дослідженнями зафіксовано в Одеській області. Центри контролю та профілактики хвороб оперативно інформують органи міського самоврядування про зміну у показниках якості та безпечності води та інформують населення щодо небезпеки та заборони купання. Наразі заборони діють на Одещині, Херсонщині та Миколаївщині", - розповів Кузін.

МОЗ закликає громадян відповідально поставитися до власного здоров’я та не купатися у водоймах вищезгаданих областей. Під суворою забороною також вилов риби на цих територіях та збір мертвої риби у місцях масового мору.

"Ця риба може містити збудники інфекційних хвороб, паразитів чи небезпечні хімічні речовини. Жоден зі способів приготування не може зробити таку рибу безпечною", - наголошує міністерство.

  • Міністерство охорони здоров'я попередило, що на дні Каховської ГЕС могло бути багато небезпечних для здоров’я речовин та надало список рекомендацій, як уберегти себе.
Суспільство
Каховська ГЕС
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