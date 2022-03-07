Третій раунд переговорів з росіянами заплановано на 16:00, - Подоляк

Про це у Твіттер повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.



"Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін", - написав він.



Минулі 2 раунда переговорів не принесли суттєвих результатів, окрім домовленостей пра наступні перемовини. На думку Подоляка, переговори України і РФ будуть йти тяжко через жорсткі позиції сторін.