Третій раунд переговорів з росіянами заплановано на 16:00, - Подоляк
7 березня о 16:00 має відбутися третій раунд переговорів українських представників влади з росіянами
Про це у Твіттер повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
"Переговори з РФ. Третій раунд. Початок о 16:00 за київським часом. Делегація – без змін", - написав він.
- Минулі 2 раунда переговорів не принесли суттєвих результатів, окрім домовленостей пра наступні перемовини. На думку Подоляка, переговори України і РФ будуть йти тяжко через жорсткі позиції сторін.
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