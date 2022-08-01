"Третій транш" для "Охматдиту": що Франція передала столичній лікарні

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Цей третій "транш" з цифровим обладнанням доповнює допомогу, вже надану Францією. Тонни медикаментів, автомобілі швидкої допомоги, пересувні машини для забору крові, установки виробництва кисню, аварійні генератори для лікарень – за що ми дуже вдячні", – розповіла заступниця міністра Марія Карчевич.

У лікарні зазначають, це пришвидшить інтеграцію медзакладу у роботі з електронною системою охорони здоров'я. Нові ноутбуки отримають медики стаціонару і поліклініки.

Допомога Франції у сфері охорони здоров'я цим не обмежується. Країна також бере участь у програмі медичної евакуації та лікує постраждалих внаслідок війни українців.

Загалом українські медики отримають 10 тисяч ноутбуків, які закупить французьке міністерство.

6 липня львівський "Охматдит" отримав апарати, які допоможуть рятувати дитячі кінцівки від ампутації. У лікарні зазначають, що VAC – терапія, яка є визнаним у світі стандартом лікування ран, дозволяє суттєво прискорити їх загоєння.

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