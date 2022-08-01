"Третій транш" для "Охматдиту": що Франція передала столичній лікарні
Міністерство економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції передало київській дитячій лікарні "Охматдит" 300 ноутбуків
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
"Цей третій "транш" з цифровим обладнанням доповнює допомогу, вже надану Францією. Тонни медикаментів, автомобілі швидкої допомоги, пересувні машини для забору крові, установки виробництва кисню, аварійні генератори для лікарень – за що ми дуже вдячні", – розповіла заступниця міністра Марія Карчевич.
У лікарні зазначають, це пришвидшить інтеграцію медзакладу у роботі з електронною системою охорони здоров'я. Нові ноутбуки отримають медики стаціонару і поліклініки.
Допомога Франції у сфері охорони здоров'я цим не обмежується. Країна також бере участь у програмі медичної евакуації та лікує постраждалих внаслідок війни українців.
Загалом українські медики отримають 10 тисяч ноутбуків, які закупить французьке міністерство.
- 6 липня львівський "Охматдит" отримав апарати, які допоможуть рятувати дитячі кінцівки від ампутації. У лікарні зазначають, що VAC – терапія, яка є визнаним у світі стандартом лікування ран, дозволяє суттєво прискорити їх загоєння.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.21
Купівля 39.21Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 39.5Продаж 41.04
- Актуальне
- Важливе