Третя доза вакцини Sinovac підвищує активність антитіл проти "Дельта"-штаму, - дослідження

Про це повідомили дослідники з Академії наук Китаю, компанії Sinovac Biotech та університету Фурана, пише УП з посиланням на Reuters.

Дослідження показало, що за 4 тижні після третьої дози Sinovac антитіла більш ніж у 2,5 рази краще протидіють штаму "Дельта", порівняно з результатом після другої дози.

У ньому взяли участь 66 учасників, які отримали дві або три дози вакцини.

