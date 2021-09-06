Третя доза вакцини Sinovac підвищує активність антитіл проти "Дельта"-штаму, - дослідження
Третя доза вакцини Sinovac проти коронавірусу підвищує активність антитіл проти штаму "Дельта"
Про це повідомили дослідники з Академії наук Китаю, компанії Sinovac Biotech та університету Фурана, пише УП з посиланням на Reuters.
Дослідження показало, що за 4 тижні після третьої дози Sinovac антитіла більш ніж у 2,5 рази краще протидіють штаму "Дельта", порівняно з результатом після другої дози.
У ньому взяли участь 66 учасників, які отримали дві або три дози вакцини.
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