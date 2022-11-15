Три смужки adidas — найспортивніша мода вже тут

На международной арене лидирует гигантская компания adidas, которая на рынке уже не один успешный год. Думаем, вам нужно познакомиться с ней поближе! Согласны?

Як народжувалася імперія

На початку 1920 року сімейство Даслерів ухвалило рішення про відкриття власної сімейної справи, саме — взуттєвої майстерні. Спочатку вони займалися виробництвом гімнастичних капців, а потім почали розширення асортименту, адже фабрика приносила гарний прибуток, і продукція мала попит. Так і почала розростатися величезна імперія, яка згодом стала одним із головних постачальників професійного екіпірування для спортсменів і не тільки. Слід додати також про амбітність двох братів, які мріяли розділити бізнес і йти далі окремо. Так Адольф продовжив роботу на підприємстві Адідас, а Рудольф, своєю чергою, став засновником Puma.

Брендові колекції

Торгова марка займається виробництвом спортивного одягу, функціонального взуття та акцентних аксесуарів. У лінійках ви можете знайти свій ідеальний костюм для активних тренувань або високоякісних комплектів на кожен день. Комфортна мода — це те, що зараз у тренді! Зручні кофти з капюшоном або без можна міксувати з трикотажними штанами або джинсами, якщо ви хочете створити повсякденний образ. Залежно від сезону можна придбати класну футболку та топ у цікавих забарвленнях.

А тепер обговоримо культові кросівки від компанії. Колекції мають свої особливості та призначення. Перевага adidas у тому, що фірма вміє об'єднати класичну базу, використовуючи традиційний силует, та модернізовані процеси, які регулярно впроваджуються у продукцію. Originals — практичні форми для щоденного використання. У хід пішли універсальні тканини та європейські стандарти — нічого зайвого. У стильних та зносостійких парах можна сміливо ходити вулицями улюбленого міста! Terrex collection ідеально підійде для тих, хто віддає перевагу відпочинку в горах. Для тканинної оболонки використовуються лише перероблені волокна. А завдяки покращеним методам виробництва збільшується ефективність функцій, зберігається енергія, а при ходьбі та бігу залучається амортизація стопи. Модельний ряд від COLD.DRY славиться збереженням тепла та водовідштовхуванням. Пружиниста підошва Bounce проектує кожен ваш крок.

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