Тримали в підвалі без їжі й води та погрожували стратою: в Україні судитимуть одного з окупантів, які знущалися з людей у Гостомелі
Київська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно ще одного російського військового за порушення законів та звичаїв війни
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Розслідування встановило, що у березні 2022 року під час окупації смт Гостомель обвинувачений разом з іншими солдатами РФ незаконно обшукували будівлі. Окупанти вибивали двері, розбивали вікна та шукали військовослужбовців ЗСУ і правоохоронців.
Окупанти погрожували мирним мешканцям зброєю, змусили їх роздягнутися. Потім людей без їжі та води утримували у підвалі, били прикладами по ребрах і ногах, погрожуючи зброєю, імітували страту. Російські військові перевіряли документи та відбирали у цивільних осіб мобільні телефони.
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- 29 липня Апеляційний суд Києва замінив вирок росіянину Вадиму Шишимаріну, який убив мирного жителя Сумщини, з довічного ув'язнення до 15 років за ґратами.
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