Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Розслідування встановило, що у березні 2022 року під час окупації смт Гостомель обвинувачений разом з іншими солдатами РФ незаконно обшукували будівлі. Окупанти вибивали двері, розбивали вікна та шукали військовослужбовців ЗСУ і правоохоронців.

Окупанти погрожували мирним мешканцям зброєю, змусили їх роздягнутися. Потім людей без їжі та води утримували у підвалі, били прикладами по ребрах і ногах, погрожуючи зброєю, імітували страту. Російські військові перевіряли документи та відбирали у цивільних осіб мобільні телефони.

23 травня Солом'янський районний суд Києва засудив російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя на Сумщині.

29 липня Апеляційний суд Києва замінив вирок росіянину Вадиму Шишимаріну, який убив мирного жителя Сумщини, з довічного ув'язнення до 15 років за ґратами.

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