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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Тримали в підвалі без їжі й води та погрожували стратою: в Україні судитимуть одного з окупантів, які знущалися з людей у Гостомелі

Тримали в підвалі без їжі й води та погрожували стратою: в Україні судитимуть одного з окупантів, які знущалися з людей у Гостомелі

23 серпня, 2022 вiвторок
12:49
війна з Росією російський військовий

Київська обласна прокуратура скерувала до суду  обвинувальний акт стосовно ще одного російського військового за порушення законів та звичаїв війни

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Розслідування встановило, що у березні 2022 року під час окупації смт Гостомель обвинувачений разом з іншими солдатами РФ незаконно обшукували будівлі. Окупанти вибивали двері, розбивали вікна та шукали військовослужбовців ЗСУ і правоохоронців.

Окупанти погрожували мирним мешканцям зброєю, змусили їх роздягнутися. Потім людей без їжі та води утримували у підвалі, били прикладами по ребрах і ногах, погрожуючи зброєю,  імітували страту. Російські військові перевіряли документи та відбирали у цивільних осіб мобільні телефони. 

  • 23 травня Солом'янський районний суд Києва засудив російського військовослужбовця Вадима Шишимаріна до довічного ув'язнення за вбивство мирного жителя на Сумщині.
  • 29 липня Апеляційний суд Києва замінив вирок росіянину Вадиму Шишимаріну, який убив мирного жителя Сумщини, з довічного ув'язнення до 15 років за ґратами.

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