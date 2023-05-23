Триразовий олімпійський чемпіон з НБА оголосив про завершення кар'єри
Американський баскетболіст Кармело Ентоні, який тричі вигравав Олімпійські ігри, оголосив, що завершує кар'єру
Про це Ентоні повідомив у twitter.
Форвард провів у Національній баскетбольній асоціації 19 сезонів. Він виступав за "Денвер", "Оклахому", "Нью-Йорк", "Х’юстон", "Портленд" та "Лос-Анджелес Лейкерс".
Ентоні став найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату НБА у сезоні 2012/13. Він 10 разів грав у Матчах усіх зірок.
Разом зі збірною США 38-річний Кармело Ентоні тричі вигравав золото Олімпійських ігор - у 2008, 2012 та 2016 роках.
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