Триразовий олімпійський чемпіон з НБА оголосив про завершення кар'єри

Про це Ентоні повідомив у twitter.

Форвард провів у Національній баскетбольній асоціації 19 сезонів. Він виступав за "Денвер", "Оклахому", "Нью-Йорк", "Х’юстон", "Портленд" та "Лос-Анджелес Лейкерс".

Ентоні став найрезультативнішим гравцем регулярного чемпіонату НБА у сезоні 2012/13. Він 10 разів грав у Матчах усіх зірок.

Разом зі збірною США 38-річний Кармело Ентоні тричі вигравав золото Олімпійських ігор - у 2008, 2012 та 2016 роках.