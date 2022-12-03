Про це повідомляє командування Об'єднаних сил ЗСУ в facebook.

"На сьогодні ситуація у Північній операційній зоні є контрольованою. Але, на території Білорусі триває накопичення союзного угрупування військ. Отже, ми постійно відстежуємо цю ситуацію, і готуємо наші сили до адекватного реагування", - розповів Наєв.

Він наголосив, що наразі загрози з боку Білорусі ще немає.

"Робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози", – зазначив Наєв.

Він запевнив, що у випадку зростання воєнної загрози передбачена допомога додаткових сил і засобів, якими посилить Північну операційну зону Генштаб ЗСУ.

13 жовтня Сергій Наєв повідомив, що Росія може спробувати повторно напасти на північ України з території Білорусі, але ЗСУ до цього готові.

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