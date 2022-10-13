Україна готова до наступу з території Білорусі, - Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Наєв
Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що Росія може спробувати повторно напасти на північ України з території Білорусі, але ЗСУ до цього готові
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
Наєв повідомив, що наразі на території Білорусі Росія зосередила 1000 солдатів, 6 літаків, 4 пускові установки "Іскандер" та 12 ракетно-зенітних комплексів, і це озброєння буде й надалі зростати.
Він зазначив, що накопичення російського озброєння спільно з ресурсами збройних сил Білорусі створюють загрозу повторного наступу на північ України, зокрема на Київ.
Проте Наєв відзначив, що Україна постійно слідкує за рівнем ймовірності будь-яких військових загроз, а бойовий потенціал вимірюється не тільки чисельністю, а й ефективністю. Командувач розповів, що Україна постійно реагує на військові загрози з боку Білорусі та нарощує свої війська у відповідній чисельності та з більш високим бойовим потенціалом, аби стабілізувати ситуацію.
"Станом на зараз до наступу з боку Республіки Білорусь ми готові", - прокоментував Наєв.
Він також вчергове наголошує, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, ЗСУ готові до виникнення будь-яких ризиків та можливого нового наступу.
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