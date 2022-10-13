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Україна готова до наступу з території Білорусі, - Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Наєв

13 жовтня, 2022 четвер
16:41
війна з Росією Сергій Наєв

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що Росія може спробувати повторно напасти на північ України з території Білорусі, але ЗСУ до цього готові

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Наєв повідомив, що наразі на території Білорусі Росія зосередила 1000 солдатів, 6 літаків, 4 пускові установки "Іскандер" та 12 ракетно-зенітних комплексів, і це озброєння буде й надалі зростати.

Він зазначив, що накопичення російського озброєння спільно з ресурсами збройних сил Білорусі створюють загрозу повторного наступу на північ України, зокрема на Київ.

Проте Наєв відзначив, що Україна постійно слідкує за рівнем ймовірності будь-яких військових загроз, а бойовий потенціал вимірюється не тільки чисельністю, а й ефективністю. Командувач розповів, що Україна постійно реагує на військові загрози з боку Білорусі та нарощує свої війська у відповідній чисельності та з більш високим бойовим потенціалом, аби стабілізувати ситуацію.

"Станом на зараз до наступу з боку Республіки Білорусь ми готові", - прокоментував Наєв.

Він також вчергове наголошує, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, ЗСУ готові до виникнення будь-яких ризиків та можливого нового наступу.

  • 10 жовтня Росія та Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. 
  • Своєю чергою на кордоні із Білоруссю українські підрозділи МВС будують та укріплюють фортифікаційні споруди, нарощують вогневу підтримку та зміцнюють лінії оборони.
  • 11 жовтня в ISW оцінили ризики для України через спільне розгортання військ РФ та Білорусі.

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Білорусь
ЗСУ
Сергій Наєв
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