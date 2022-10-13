Україна готова до наступу з території Білорусі, - Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Наєв

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Наєв повідомив, що наразі на території Білорусі Росія зосередила 1000 солдатів, 6 літаків, 4 пускові установки "Іскандер" та 12 ракетно-зенітних комплексів, і це озброєння буде й надалі зростати.

Він зазначив, що накопичення російського озброєння спільно з ресурсами збройних сил Білорусі створюють загрозу повторного наступу на північ України, зокрема на Київ.

Проте Наєв відзначив, що Україна постійно слідкує за рівнем ймовірності будь-яких військових загроз, а бойовий потенціал вимірюється не тільки чисельністю, а й ефективністю. Командувач розповів, що Україна постійно реагує на військові загрози з боку Білорусі та нарощує свої війська у відповідній чисельності та з більш високим бойовим потенціалом, аби стабілізувати ситуацію.

"Станом на зараз до наступу з боку Республіки Білорусь ми готові", - прокоментував Наєв.

Він також вчергове наголошує, що ситуація на кордоні з Білоруссю контрольована, ЗСУ готові до виникнення будь-яких ризиків та можливого нового наступу.

10 жовтня Росія та Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Своєю чергою на кордоні із Білоруссю українські підрозділи МВС будують та укріплюють фортифікаційні споруди, нарощують вогневу підтримку та зміцнюють лінії оборони.

11 жовтня в ISW оцінили ризики для України через спільне розгортання військ РФ та Білорусі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb