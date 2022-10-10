МВС нарощує сили своїх підрозділів на кордоні з Білоруссю

Про це повідомляють у МВС.

"Ми й далі нарощуємо свої можливості щодо відбиття ймовірного нападу ворога зі сторони Білорусі. У комплексі зі Збройними Силами, Національною поліцією, Національною гвардією проводимо заходи щодо взаємодії структурних підрозділів ДПСУ для ефективності дій у випадку загрози. Прикордонники максимально докладають зусиль для того, щоби наша країна була захищена починаючи з кордону", – зазначив заступник голови Держприкордонслужби України генерал-майор Сергій Сердюк.

У Генштабі показали роботу мобільних груп ППО.