У Генштабі показали роботу мобільних груп ППО
Генштаб показав, як на практиці працюють мобільні групи ППО Збройних Сил України
Відео вони опублікували на своїй офіційній сторінці.
"Так виглядає практична бойова робота мобільних груп ППО Сухопутні війська ЗС України та Командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України", – зазначають у Генштабі.
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FGeneralStaff.ua%2Fvideos%2F633425734995936%2F&show_text=false&width=267&t=0" width="267" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>
- Нагадаємо, вранці 10 жовтня росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури Києва, щонайменше 5 людей загинули.
- Також ворог випустив понад десять ракет по Дніпропетровщині: загинуло щонайменше 4 людини, 19 поранених.
- Вдарили ракетами по Кривому Рогу, у деяких районах міста нема води та електрик, по Франківщині, на Тернопільщині спрацювала ППО.
- Ще 15 ракет атакували Львівську область, частину з них збила ППО. Також постраждали багато інших областей та міст України.
- В низці із них через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом та зв'язком.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.24
Купівля 40.24Продаж 41.13
-
EUR
Купівля 38.79Продаж 39.94
- Актуальне
- Важливе