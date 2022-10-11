Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Російські та білоруські війська навряд чи атакуватимуть Україну з півночі, попри заяву президента Білорусі Олександра Лукашенка 10 жовтня про те, що Білорусь і Росія погодилися розгорнути Регіональне угруповання військ Союзної держави - стратегічне формування російських і білоруських частин, завданням якого є оборона Союзна держава", - йдеться в повідомленні.

За словами експертів, ймовірно, що російський компонент будь-якого формування регіонального угрупування військ складатиметься з мобілізованих або призовників, які мають низький рівень підготовки та не становитимуть значної загрози для України.

Також компонент може складатися з частин 1-ї гвардійської танкової армії, 20-ї загальновійськової армії та повітрянодесантних підрозділів, які зазнали значних втрат в Україні та мають суттєво знижену боєздатність.

Зазначається, що перед цим ЗМІ повідомляли про те, що РФ масово перекидає своїх солдатів до Білорусі у вагонах для худоби. Раніше ISW оцінював, що Кремль сподівається використати білоруські військові об'єкти та інфраструктуру для підготовки мобілізованих солдатів, однак й це не є індикатором неминучого відкритого вторгнення з території Білорусі.

Водночас Росія може спробувати використати свої сили в Білорусі, аби "зафіксувати" українські війська під Києвом та не допустити їх передислокації до іншого місця або ж участі в контрнаступі, наголошують в Інституті.

ISW вважає, що наразі Лукашенко не може собі дозволити внутрішні наслідки прямого білоруського втручання у війну, а Росія тим часом не має можливості швидко сформувати наземні ударні сили з нуля або ж з чинних в Білорусі підрозділів.

10 жовтня Росія та Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Проте представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ще не ухвалив остаточного рішення про вступ у війну проти України на боці РФ.

Своєю чергою на кордоні із Білоруссю українські підрозділи МВС будують та укріплюють фортифікаційні споруди, нарощують вогневу підтримку та зміцнюють лінії оборони.

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