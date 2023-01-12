Триває збір коштів на акумуляторні станції для наших захисників

Акумуляторні станції Welstrum розроблені спеціально для військових потреб. Вони герметичні, протиударні, працюють за складних погодних умов і повністю пристосовані до воєнних дій. Ці станції необхідні на передовій і значно полегшать життя та підвищать боєздатність наших захисників.

Всього маємо зібрати 16 800 $

Долучайтеся до збору телеканалу Еспресо на акумуляторні станції.

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