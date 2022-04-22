Тривалість війни буде залежати від допомоги: у Міноборони заявили про потребу систем ППО, ПРО, ракет і протитанкових засобів

Про це Маляр повідомила в етері всеукраїнського телемарафону "Єдині новини".



За словами заступниці міністра оборони, Україна в значних обсягах потребує засоби протиповітряної та протиракетної оборони, а також ракети.



"Тривалість війни буде залежати від інтенсивності та якості військової допомоги. Зі свого боку Збройні сили України роблять все можливе і неможливе, щоб це було якнайшвидше. Основне, що потрібно сьогодні нашим захисникам, – системи ППО, ПРО, ракети, протитанкові засоби", - сказала Ганна Маляр.

22 квітня канцлер Німеччини Олаф Шольц захищав свою відмову відправити в Україну важке озброєння, яку широко критикували, посилаючись на небезпеку ядерної війни.

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