Шольц виправдовує відмову Німеччини постачати в Україну танки загрозою ядерної війни, - Der Spiegel
Канцлер Німеччини Олаф Шольц захищав свою відмову відправити в Україну важке озброєння, яку широко критикували, посилаючись на небезпеку ядерної війни
Про це Олаф Шольц заявив в інтерв'ю тижневику Der Spiegel.
На запитання журналістів про те, що "Київ... відчайдушно просить зброю, чого ви боїтеся", Шольц відповів: "Ми постачаємо зброю, і багато наших союзників роблять те ж. Йдеться не про страх, а про політичну відповідальність. Запровадження забороненої для польотів зони, як того вимагали, перетворило б НАТО на військову сторону. Я склав присягу. Я дуже давно сказав, що ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути прямого військового зіткнення між НАТО та високоозброєною наддержавою, якою є Росія, ядерною державою. Я роблю все, щоб запобігти ескалації, яка призведе до третьої світової війни. Ядерної війни не повинно бути".
На уточнююче запитання: "Чому ви думаєте, що постачання танків з Німеччини мало б такі жахливі наслідки?" - канцлер сказав: "Немає підручника для цієї ситуації, в якому можна було б прочитати, в який момент нас сприймають як сторону війни. Книгу щодня переписують, а деякі уроки ще попереду. Тим важливіше, щоб ми ретельно продумували кожен свій крок і тісно координували їх один з одним. Уникнення ескалації в бік НАТО є моїм головним пріоритетом... Наслідки помилки будуть драматичними".
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