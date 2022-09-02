Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація на південнобузькому напрямку фронту залишається стабільно складною, але цілком контрольованою. Тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту. Вогневе ураження здійснюється з метою попередження введення в бій резервів противника, порушення його системи управління військами. Забезпечено призупинення логістики противника щодо забезпечення боєприпасами та пально-мастильними матеріалами", - йдеться у "Півдні".

За ранок, 2 вересня, ЗСУ вбили 37 рашистів. Знищено 3 танки, 4 гаубиці "Мста-Б", реактивну систему залпового вогню "Град", 10 одиниць авто-бронетехніки та склад боєприпасів в Бериславському районі.

"Ушкоджений вчора в районі Сухого Ставку літак Су-25 підтверджено виведений зі складу ворожих сил", - додали у "Півдні".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb