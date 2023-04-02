Троє британців перебувають у полоні талібів в Афганістані, - Sky News
Троє британців утримуються під вартою талібів в Афганістані, МЗС Сполученого Королівства намагається забезпечити консульський доступ до затриманих
Про це пишуть Sky News.
Троє британців перебувають у полоні талібів в Афганістані, серед них - Майлз Роутледж, який повернувся до країни після евакуації британськими збройними силами менше двох років тому.
Зазначається, що інші двоє чоловіків - медик Кевін Корнуелл і ще один неназваний громадянин Великої Британії, який керує готелем у Кабулі. Вважається, що всі вони утримувалися таємною поліцією Талібану з січня.
Речник Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку (FCDO) заявив: "Ми працюємо над тим, щоб забезпечити їхнє звільнення. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити консульський контакт з британськими громадянами, затриманими в Афганістані, і ми підтримуємо їхні сім'ї".
Скотт Річардс з некомерційної організації Presidium Network сказав Sky News, що, на його думку, чоловіки перебувають у нормальному стані й з ними добре поводяться. Але він додав: "Не було жодного значущого контакту (з полоненими - ред.) не було доступу міжнародних моніторингових агентств... і не було жодної іншої форми доступу до цих людей на сьогодні".
- Нагадаємо, у заяві ООН до 8 Березня мовилося, що після захоплення талібами влади в Афганістані, країна стала найбільш репресивною у світі для жінок і дівчат
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