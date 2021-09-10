Троє вчителів з України стали лауреатами Global Teacher Award 2021
Світова премія Global Teacher, яку ще називають «Нобелівською премією для вчителів», відзначила трьох вчителів з України
Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.
"Учитель інформатики Олександр Жук, який працює з дітьми з порушеннями слуху в Запорізькій школі-інтернаті "Джерело", вчителька початкових класів Балабинського навчально-виховного комплексу "Школа І-III ступенів – гімназія "Престиж" Запорізької області Тетяна Дуцик та викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею Ганна Бут стали лауреатами Global Teacher Award 2021",- йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що ці педагоги відстояли свої досягнення на світовому рівні серед 110 країн та увійшли до ТОП-50 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2020.
"Завжди говорив і не втомлююсь повторювати, що в Україні – найкращі вчителі та найталановитіші педагоги. Сьогодні вони мають можливість гучно заявити про себе на весь світ. І блискуче це роблять", – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Вчителі, які стали лауреатами Global Teacher Award 2021
- Олександр Жук у 2018 році став найкращим вчителем України за версією Global Teacher Prize Ukraine та потрапив до престижного рейтингу ТОП-30 до 30 років. У 2019-му його відзначили серед ТОП-10 новаторів, які змінюють Україну та світ.
- Тетяна Дуцик – лауреатка обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2019" у номінації "Вчитель інклюзивного класу".
- Ганна Бут – засновниця волонтерського руху "Свічадо".
Щоб стати лауреатом або лауреаткою, треба продемонструвати значні внесок у розвиток учнівства та вплив на спільноту.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.63
Купівля 26.63Продаж 26.87
-
EUR
Купівля 31.4Продаж 31.78
- Актуальне
- Важливе