Троє вчителів з України стали лауреатами Global Teacher Award 2021

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки.



"Учитель інформатики Олександр Жук, який працює з дітьми з порушеннями слуху в Запорізькій школі-інтернаті "Джерело", вчителька початкових класів Балабинського навчально-виховного комплексу "Школа І-III ступенів – гімназія "Престиж" Запорізької області Тетяна Дуцик та викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею Ганна Бут стали лауреатами Global Teacher Award 2021",- йдеться у повідомленні.



Повідомляється, що ці педагоги відстояли свої досягнення на світовому рівні серед 110 країн та увійшли до ТОП-50 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2020.



"Завжди говорив і не втомлююсь повторювати, що в Україні – найкращі вчителі та найталановитіші педагоги. Сьогодні вони мають можливість гучно заявити про себе на весь світ. І блискуче це роблять", – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.



Вчителі, які стали лауреатами Global Teacher Award 2021

Олександр Жук у 2018 році став найкращим вчителем України за версією Global Teacher Prize Ukraine та потрапив до престижного рейтингу ТОП-30 до 30 років. У 2019-му його відзначили серед ТОП-10 новаторів, які змінюють Україну та світ.

Тетяна Дуцик – лауреатка обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2019" у номінації "Вчитель інклюзивного класу".

Ганна Бут – засновниця волонтерського руху "Свічадо".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Global Teacher Award – міжнародна нагорода від Aks Education Awards, яку присуджують за видатні здобутки у вчителюванні.Щоб стати лауреатом або лауреаткою, треба продемонструвати значні внесок у розвиток учнівства та вплив на спільноту.