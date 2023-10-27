ЦАХАЛ здійснив сухопутний рейд на територію сектору Гази

Про це повідомляє пресслужба ЦАХАЛу.

"Сухопутні сили Армії оборони Ізраїлю у супроводі винищувачів і БпЛА здійснили додатковий цілеспрямований рейд у центральній частині сектора Газа. У рамках цих заходів авіація і артилерія ЦАХАЛ завдали ударів по терористичних об'єктам, що належать терористичній організації ХАМАС, в районі Шуджайя і по всьому сектору Газа", - йдеться у повідомленні.

В ході операції ЦАХАЛ виявив і завдав ударів по пунктах запуску протитанкових ракет, військовим командним і контрольним центрам, позиціях терористів ХАМАС та іншим об'єктам угрупування.

Після проведення операції ізраїльські війська вийшли з району. Наприкінці бойових дій ЦАХАЛ не повідомляли про постраждалих.

У пресслужбі додали відео з передового командного центру 36-ї дивізії та відео командувача Південним командуванням генерал-майора Ярона Фінкельмана та командувача ВПС Ізраїлю генерал-майора Томера Бара в Центрі управління вогнем Південного командування.