Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула в етері Еспресо.

Він зазначив, що армія Росії не хоче іти воювати, оскільки усвідомлює, що немає сенсу іти воювати за те, щоб хтось сидів у Кремлі і гарно себе почував. Проте, на думку Притули, іншої причини для війни в Росії не існує.

"Росіяни починають потроху розуміти, що фактично їх вбивають заради того, щоб Путін трошки довше пожив. Отака ситуація в Росії вже почалася. Це не значить, що вони стануть нам друзями, ніколи друзями вони нам не будуть, однак те, що вони зараз будуть повертати зброю проти своїх і почнуть думати про те, що їм треба якось виживати, а їх хочуть убити - це вже реальна ситуація", - сказав військовий експерт.

Притула додав, що Росія намагатиметься примусово мобілізувати велику кількість персоналу.

"Нема куди діватися мешканцям Криму, які понаєхалі, яких за різними державними програмами переселили в Крим, там було близько 300 тис. переселенців, а значить близько 40 тис. мобілізаційного резерву. Його абсолютно весь загребуть", - зазначив він.

Також, за словами Притули, для росіян стали знаковими нещодавні вибухи в Луганську і ті прильоти, які не відбулися в Києві вночі. На його думку, збиття всіх "кинджалів", які сьогодні летіли над столицею, підтверджує те, що Путіну немає чим погрожувати і чим хизуватися перед своєю авдиторією.

"Тому що “іскандери” більше не сміються, усе стало зовсім погано. І тепер виявилося, що в Росії король голий, тобто цар голий. Він не може вже нічим погрожувати. У нього немає ніякої чудо-зброї, про яку він так багато казав, немає “кинджалів” - вони не працюють. І відповідно, з великою ймовірністю, ракети, які там стоять, нікуди не полетять, тому що нема… Вони надто довго стоять, по-перше. По-друге, скоріш за все, вся їхня начинка вже давно прогнила", - розповів Притула.

Військовий експерт також додав, що зараз склалася ситуація, коли Росія виявилася не такою, якою її малювали, зокрема для своїх громадян. Серед росіян, на його думку, зростатимуть негативні настрої, які призведуть до військової і політичної катастрофи на території країни.

"Для росіян це вже великий знак: все, влада у Кремлі не змогла перемогти Україну, вона слаба і треба діяти. І це реальні настрої на території РФ, вони нам не друзі, однак такі ситуації в них почалися", - підсумував він.