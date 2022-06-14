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Це буде сигнал Путіну, що він втратив усі шанси повернути Україну: Єврокомісія рекомендуватиме надати Києву статус кандидата у ЄС, - Politico

14 червня, 2022 вiвторок
04:19
Суспільство ЄС Україна

Європейська комісія порекомендує надати Україні офіційного статусу країни-кандидата в члени ЄС

Про це повідомляє Politico, з посиланням на джерело, знайоме з обговореннями під час дебатів між членами комісії.

Офіційні особи, знайомі з дебатами між комісарами, заявили, що вони гостро усвідомлюють жертви, яких зазнали українці, і ясно розуміють необхідність направити президентові Росії Володимиру Путіну чіткий сигнал про те, що він втратив усі шанси повернути Україну у свою сферу впливу.

"Комісія не забуває, що Україна - єдина країна в Європі, де люди загинули, де в людей стріляли, тому що вони були на вулицях з прапорами ЄС… Тепер ми не можемо сказати їм: "Вибачте, хлопці, ви розмахували не тим прапором"", - повідомляє одне з джерел.

  • Відзначимо, що заступниця очільниці Європейської комісії, єврокомісарка з питань цінностей і прозорості Вера Юрова, вважає, що вступ України в ЄС повинен зайняти не десятиліття, а всього декілька років.

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війна з Росією
Єврокомісія
вступ України в ЄС
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