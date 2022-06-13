Заступниця очільниці Єврокомісії вважає, що вступ України в ЄС має відбутися протягом років
Заступниця очільниці Європейської комісії, єврокомісарка з питань цінностей і прозорості Вера Юрова вважає, що вступ України в ЄС повинен зайняти не десятиліття, а роки
Про це вона заявила в інтерв’ю El Pais, пише ЄП.
Юрова виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
"Моє серце каже: даймо їм якнайшвидше можливість отримати статус кандидата. Це дуже сильний символічний меседж і заохочення для українського народу. Мій розум каже, що ми повинні розуміти ситуацію в країні не лише з огляду на Копенгагенські критерії, а й із огляду на низку різних питань, пов’язаних із інституціями", – зазначила єврокомісарка.
Вона зазначила, що висновок Єврокомісії щодо статусу кандидата на членство в ЄС для України, Молдови й Грузії буде готовий 17 червня.
"Ми повинні розглядати Україну дещо відмінніше від держав, у яких панує мир. Крім того, Україна повністю спустошена. Тому ми повинні паралельно працювати над можливим кандидатським статусом і відновленням країни", – додала Юрова.
Коментуючи пропозицію Франції про надання Україні "проміжного статусу" до вступу в ЄС, вона зазначила, що це "подібні концепції".
"Але те, що пропонує він (Макрон, - ред.), має вигляд більш невизначеного процесу, який може зайняти десятиліття. Я б хотіла, що це (вступ України до ЄС- ред.) відбувся протягом років", – зазначила Юрова.
- Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Стефанішина заявила, що три країни не готові підтримати статус кандидата в члени ЄС для України.
- Уряд Нідерландів визначиться щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу після висновку Єврокомісії.
- Данія ухвалить рішення щодо надання Україні статусу кандидата в Євросоюзі після отримання висновку Єврокомісії
- За даними Bloomberg, Єврокомісія буде рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи та антикорупційного законодавства.
- Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель допустив надання Україні статус кандидата.
- За даними ЗМІ, Єврокомісія, ймовірно, буде рекомендувати надати Україні та Молдові статус кандидата в Євросоюз.
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