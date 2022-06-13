Заступниця очільниці Єврокомісії вважає, що вступ України в ЄС має відбутися протягом років

Про це вона заявила в інтерв’ю El Pais, пише ЄП.

Юрова виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

"Моє серце каже: даймо їм якнайшвидше можливість отримати статус кандидата. Це дуже сильний символічний меседж і заохочення для українського народу. Мій розум каже, що ми повинні розуміти ситуацію в країні не лише з огляду на Копенгагенські критерії, а й із огляду на низку різних питань, пов’язаних із інституціями", – зазначила єврокомісарка.

Вона зазначила, що висновок Єврокомісії щодо статусу кандидата на членство в ЄС для України, Молдови й Грузії буде готовий 17 червня.

"Ми повинні розглядати Україну дещо відмінніше від держав, у яких панує мир. Крім того, Україна повністю спустошена. Тому ми повинні паралельно працювати над можливим кандидатським статусом і відновленням країни", – додала Юрова.

Коментуючи пропозицію Франції про надання Україні "проміжного статусу" до вступу в ЄС, вона зазначила, що це "подібні концепції".

"Але те, що пропонує він (Макрон, - ред.), має вигляд більш невизначеного процесу, який може зайняти десятиліття. Я б хотіла, що це (вступ України до ЄС- ред.) відбувся протягом років", – зазначила Юрова.