Про це повідомляє Bloomberg, передає Liga.net.

Видання пише, посилаючись на джерела, що 17 червня очікується рішення Єврокомісії надати Україні статус країни-кандидата.

З цією рекомендацією буде пов'язано низку умов – зокрема, встановлення в країні дієвого інституту верховенства права та ефективна робота антикорупційної системи.

Очікується, що 18 червня Єврокомісія опублікує висновок щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Стефанішина заявила, що три країни не готові підтримати статус кандидата в члени ЄС для України.

Уряд Нідерландів визначиться щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу після висновку Єврокомісії.

Єврокомісія обіцяє висновок про кандидатство України в ЄС за тиждень до саміту лідерів.

Данія ухвалить рішення щодо надання Україні статусу кандидата в Євросоюзі після отримання висновку Єврокомісії