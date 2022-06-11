Єврокомісія рекомендуватиме лідерам ЄС надати Україні статус кандидата, але будуть умови, - Bloomberg
Єврокомісія буде рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи та антикорупційного законодавства
Про це повідомляє Bloomberg, передає Liga.net.
Видання пише, посилаючись на джерела, що 17 червня очікується рішення Єврокомісії надати Україні статус країни-кандидата.
З цією рекомендацією буде пов'язано низку умов – зокрема, встановлення в країні дієвого інституту верховенства права та ефективна робота антикорупційної системи.
Очікується, що 18 червня Єврокомісія опублікує висновок щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
- Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Стефанішина заявила, що три країни не готові підтримати статус кандидата в члени ЄС для України.
- Уряд Нідерландів визначиться щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу після висновку Єврокомісії.
- Єврокомісія обіцяє висновок про кандидатство України в ЄС за тиждень до саміту лідерів.
- Данія ухвалить рішення щодо надання Україні статусу кандидата в Євросоюзі після отримання висновку Єврокомісії
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