10 років тому ми пообіцяли Західним Балканам європейське майбутнє, що, якби ми зробили те ж саме для України? - Боррель
Україна має шанс отримати статус кандидата в члени Євросоюзу
Про це сказав очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель.в інтерв'ю для офіційного журналу ЄС, передає РБК-Україна.
"Україна зі своїми цінностями, культурою та історією вже готувалася приєднатися до Європи шляхом реформ за один день до вторгнення Росії. Десять років тому в Салоніках ми пообіцяли Західним Балканам європейське майбутнє. У одних вийде, У інших необов'язково. Що, якби ми зробили те ж саме для України?",- сказав Боррель.
- Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Стефанішина заявила, що три країни не готові підтримати статус кандидата в члени ЄС для України.
- Уряд Нідерландів визначиться щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу після висновку Єврокомісії.
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- За даними Bloomberg, Єврокомісія буде рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи та антикорупційного законодавства.
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