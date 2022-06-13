Про це написав журналіст Радіо Свобода Рікард Йозавяк у Twitter.

"Європейська комісія провела орієнтаційні дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, буде статус кандидата з умовами для України і Молдови, але все одно лишаються питання щодо Грузії. Рішення буде ухвалене в п'ятницю і країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня", - зазначив він.