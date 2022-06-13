У Єврокомісії провели попередні дебати щодо статусу кандидата в ЄС для України, - журналіст Йозавяк
Єврокомісія, ймовірно, буде рекомендувати надати Україні та Молдові надати статус кандидата в Євросоюз
Про це написав журналіст Радіо Свобода Рікард Йозавяк у Twitter.
"Європейська комісія провела орієнтаційні дебати щодо заявки на членство України, Молдови та Грузії. Схоже, буде статус кандидата з умовами для України і Молдови, але все одно лишаються питання щодо Грузії. Рішення буде ухвалене в п'ятницю і країни-члени винесуть остаточний вердикт наступного тижня", - зазначив він.
- Віцепрем'єрка з питань євроінтеграції України Стефанішина заявила, що три країни не готові підтримати статус кандидата в члени ЄС для України.
- Уряд Нідерландів визначиться щодо підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу після висновку Єврокомісії. Данія ухвалить рішення щодо надання Україні статусу кандидата в Євросоюзі після отримання висновку Єврокомісії
- За даними Bloomberg, Єврокомісія буде рекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС, але висуне умови, пов'язані зі зміцненням судової реформи та антикорупційного законодавства.
- Очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель допустив надання Україні статус кандидата.
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