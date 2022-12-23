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OPINION

Це буде сумне Різдво, але може так статися, що воно буде найтеплішим і найсвітлішим

Віталій Гайдукевич
23 грудня, 2022 п'ятниця
16:07
Погляд Віталій Гайдукевич

Ми будемо тулитися один до одного, щоб поділитися Теплом і Світлом. Хай там що

Це може бути найтемнішим і холоднішим Різдвом за нашу історію. Росія, захоче його вкрасти разом із теплом і світлом, натрусивши до страху вдосталь агресії та злості. Нам болітиме за тих, хто в шанцях на фронті. Ми боятимемося за рідних і будемо відгукуватися прокльонами у відповідь на кожну тривогу і відключення. Нас триматиме і грітиме лють, а ще... бажання не впустити крихту свята — бо не дочекаються.

Це буде сумне Різдво, але може так статися, що воно буде найтеплішим і найсвітлішим за нашу історію

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Ми спробуємо зберегти це тепло для наших дітей — вони ж чекають. Хтось спробує принести це тепло в шпиталі — там теж чиїсь діти, тата і мами. Інші поділяться із тими, хто вже й не чекає, що у двері постукають. Ми спробуємо передати цю жменьку світла "на схід", там це важливо.

Десь замість лампочки павербанк заживить ялинкові вогники, хоч на трохи, а десь теплом і світлом будуть лишень свічки... але із принципу — будуть. Ми будемо тулитися один до одного, щоб поділитися Теплом і Світлом. Хай там що.

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Це буде сумне Різдво, але може так статися, що воно буде найтеплішим і найсвітлішим за нашу історію.

Джерело

Про автора. Віталій Гайдукевич, журналіст

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