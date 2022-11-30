Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Сині й жовті кульки, енергоощадні гірлянди й можливість зарядити гаджети: в Києві встановлять ялинку незламності

Сині й жовті кульки, енергоощадні гірлянди й можливість зарядити гаджети: в Києві встановлять ялинку незламності

30 листопада, 2022 середа
16:03
Суспільство Київ ялинка

У столиці на Різдвяні свята встановлять ялинку незламності, на яку розмістять тисячу жовто-блакитних куль, 500 голубів миру та енергоощадні гірлянди, а також поряд можна буде підзарядити гаджети

Про це пише в телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

 "У столиці цього року встановимо таку символічну ялинку незламності. Встановимо головну ялинку, як і зазвичай, на Софійській площі. Місто не витрачатиме коштів, новорічну красуню та прикраси для неї надасть бізнес та меценати", - написав міський голова столиці.

Цьогоріч головна ялинка країни буде штучною. 12-метрову красуню прикрасять синіми й жовтими кульками, прикрасами у вигляді голубів миру та енергоощадними гірляндами, які світитимуться від генератора. Повідомляється, що цей генератор бізнес, який надав прилад, передасть військовим. 

Крім того, для містян та гостей столиці неподалік від ялинки встановлять точки для підзарядки гаджетів.

"Оздоблена ялинка буде прикрасами минулих років. 1000 іграшок, а саме кулі синього та жовтого кольорів, а також 500 білих голубів надасть компанія "Глобал Декор". Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, які допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни", - додає мер.

А верхівку святкової ялинки незламності прикрасить герб України.

Масових розважальних заходів, фуд-кортів, ярмарків, атракціонів на Софійській площі не буде. 

  • Ескізи головної ялинки країни вже розроблено.
  • У Рівному та низці інших міст відмовились від встановлення новорічної ялинки.
  • На території Полтавської області заборонили використання святкової ілюмінації, зокрема гірлянд.
  • 9 листопада на сайті Київської міськради з’явилася петиція з проханням не встановлювати новорічну ялинку в центрі столиці.
  • 18 листопада у КМДА заявили, що схильні поставити ялинку, не зважаючи на петицію, проте перед тим міська влада планувала порадитись з військовими.
  • 29 листопада в Yasno заявили, що головна новорічна ялинка в Києві буде "максимально енерговідповідальною" - буде без ілюмінацій і гірлянд.
  • У Києві на 19 станціях метрополітену можна зарядити телефони та інші гаджети через USB-зарядки.  

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Віталій Кличко
Новий рік
Різдво
новини Києва
Читайте також:
Ердоган і Путін
27 листопада, 2022 неділя
У Кремлі відреагували на звинувачення Ердогана у недотриманні домовленостей щодо Сирії
Ігор Гулик
Автор Ігор Гулик
29 листопада, 2022 вiвторок
Зупиніть Папу, бо він перекроїть Святе письмо
Кулеба
29 листопада, 2022 вiвторок
Угорщина блокує участь Кулеби у засіданні Комісії Україна – НАТО, але про раптову зміну формату не йдеться, - МЗС України
Київ
-5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.69
    Купівля 39.69
    Продаж 40.37
  • EUR
    Купівля 40.19
    Продаж 41.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
30 листопада
16:59
Люди на межі виживання. Ситуація в Маріупольському районі ще гірша, ніж у місті, - Андрющенко
16:56
Газопостачання
Росія пошкодила газові мережі на Сумщині. 97 будинків залишились без газу
16:55
Кулеба
Кулеба в Бухаресті закликав Німеччину якнайшвидше надати Україні системи ППО Patriot
16:54
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:49
відключення електроенергії
У Києві дефіцит електроенергії знизився до 30%, але про планові відключення говорити зарано, - Кличко
16:45
Олексія Нікіфорова призначили новим керівником "Мотор Січі"
16:42
Ноутбук
Як безпечно купити вживану техніку: у Держспецзв'язку дали поради українцям
16:35
проєкт бізнес-центру
До кінця року понад 50% підприємств зазнає збитків внаслідок війни в Україні, - Європейська Бізнес Асоціація
16:30
світло
До кінця зими відновити всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру України не вдасться, - Герус
16:27
Тренував російських військових: одесита судитимуть за пособництво державі-агресору
16:20
Ексклюзив
УПЦ МП
Найближчим часом ми побачимо ще не один обшук в УПЦ (МП), - релігієзнавець Ковальов
16:18
Жозеп Боррель
Боррель поїде до Польщі, щоб відвідати українських військових, яких навчають у рамках нової місії ЄС
16:18
ЄС
У Європарламенті запідозрили угорського єврокомісара в упередженості щодо країн, які хочуть вступити в ЄС
16:06
OPINION
Агія Загребельська
Дещо про дефіцит зброї
16:01
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
У Росатомі заявили про призначення нового "директора" окупованої ЗАЕС
15:59
Оновлено
У посольстві України в Мадриді пролунав вибух
У посольстві України в Мадриді пролунав вибух, є постраждалий
15:56
Динамо
"Динамо" розбило "Металіст" та наздогнало "Шахтар" в УПЛ
15:56
церква віра
Чернігівська міськрада ухвалила звернення щодо заборони Московського патріархату
15:39
корабель-електростанція
Турецька компанія веде переговори про постачання в Україну суден-електростанцій, – Nikkei Asia
15:30
Придушували рух опору та викрадали українців: на Херсонщині двом колаборантам з окупаційного "МВС" оголосили підозри
15:23
Угорщина
Єврокомісія рекомендувала заблокувати виділення Угорщині 7,5 млрд євро
15:20
Юлія Льовочкіна
Членкиня забороненої в Україні партії ОПЗЖ Льовочкіна вирішила скласти мандат нардепа
15:16
Сергій Наришкін
Глава російської розвідки закликав Польщу "до більш ретельного вивчення своєї історії" і застеріг від "анексії" українських земель
15:15
Віталій Портников
Цзян Цземінь вмирає на тлі протестів
15:13
Урсула фон дер Ляєн
ЄС з партнерами створить план конфіскації заморожених активів РФ на користь України, - Урсула фон дер Ляєн
15:12
обстріл Донеччина
Їдуть додому, попри обстріли. До Краматорська та Слов'янська повернулись близько 55 тисяч людей
15:07
поліція, злодій, наручники
У Києві чоловік повідомив про "замінування" Офісу президента через невдоволення відключеннями електроенергії
15:03
Олександр Усик виділив $50 тис. на генератори для лікарень
15:01
Ексклюзив
карта бойових дій
Карта бойових дій: 25-29 листопада. Бахмутську фортецю беруть у кліщі 
15:01
На Сумщині внаслідок обстрілів рашистів загинув підліток
14:50
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
Єдина система дзвінка до екстрених служб: в Україні запрацює номер 112
14:50
Єнс Столтенберг
Перш ніж говорити про вступ України до НАТО, вона має перемогти Росію, - Столтенберг
14:34
Віталій Кім
Окупанти силоміць вивезли місцевих мешканців з Кінбурнської коси, - Кім
14:27
російський літак винищувач
Над Японським морем пролетіли китайські та, імовірно, російські літаки - у відповідь Японія та Південна Корея підняли в небо винищувачі
14:26
метро Берестейська
В київському метро можна зарядити телефони та інші гаджети, завдяки USB-зарядкам
14:24
Микола Олещук
Facebook заблокував допис командувача Повітряних сил ЗСУ через слова про "утилізацію російської нечисті"
14:19
Жозеп Боррель
ЄС передасть Україні ще 40 генераторів
14:10
на фото: газова плита
У низці міст Донеччини відновити газо- та електропостачання наразі неможливо, - ОВА
14:08
OPINION
Мирослава Барчук
Це другий фронт. Без жодного перебільшення
14:07
Ексклюзив
російські окупанти
Окупанти вивезли з лікарень Херсона навіть клізми, - Радуцький
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV