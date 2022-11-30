Про це пише в телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

"У столиці цього року встановимо таку символічну ялинку незламності. Встановимо головну ялинку, як і зазвичай, на Софійській площі. Місто не витрачатиме коштів, новорічну красуню та прикраси для неї надасть бізнес та меценати", - написав міський голова столиці.

Цьогоріч головна ялинка країни буде штучною. 12-метрову красуню прикрасять синіми й жовтими кульками, прикрасами у вигляді голубів миру та енергоощадними гірляндами, які світитимуться від генератора. Повідомляється, що цей генератор бізнес, який надав прилад, передасть військовим.

Крім того, для містян та гостей столиці неподалік від ялинки встановлять точки для підзарядки гаджетів.

"Оздоблена ялинка буде прикрасами минулих років. 1000 іграшок, а саме кулі синього та жовтого кольорів, а також 500 білих голубів надасть компанія "Глобал Декор". Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, які допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни", - додає мер.

А верхівку святкової ялинки незламності прикрасить герб України.

Масових розважальних заходів, фуд-кортів, ярмарків, атракціонів на Софійській площі не буде.

Ескізи головної ялинки країни вже розроблено.

У Рівному та низці інших міст відмовились від встановлення новорічної ялинки.

На території Полтавської області заборонили використання святкової ілюмінації, зокрема гірлянд.

9 листопада на сайті Київської міськради з’явилася петиція з проханням не встановлювати новорічну ялинку в центрі столиці.

18 листопада у КМДА заявили, що схильні поставити ялинку, не зважаючи на петицію, проте перед тим міська влада планувала порадитись з військовими.

29 листопада в Yasno заявили, що головна новорічна ялинка в Києві буде "максимально енерговідповідальною" - буде без ілюмінацій і гірлянд.

У Києві на 19 станціях метрополітену можна зарядити телефони та інші гаджети через USB-зарядки.

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